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НовостиПроисшествия21 ноября 2022 7:49

В Кирсановском районе столкнулись две «Лады Гранты»

В аварии пострадали четверо
Марина МАКОВЛЕВА
Пострадавшие доставлены в Уваровскую и Кирсановскую больницы

Пострадавшие доставлены в Уваровскую и Кирсановскую больницы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 14 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» в Кирсановском районе «Лада Гранта» выехала встречку и столкнулась с машиной той же марки и модели.

Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 44-летнего мужчину-водителя на «скорой» доставили в Кирсановскую Центральную районную больницу. Виновница аварии, 39-летняя женщина-водитель, и ее пассажиры - женщина 46-лет и 18-летняя девушка - доставлены в Уваровскую ЦРБ.