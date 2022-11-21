В Кирсановском районе столкнулись две «Лады Гранты»

Пострадавшие доставлены в Уваровскую и Кирсановскую больницы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 14 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» в Кирсановском районе «Лада Гранта» выехала встречку и столкнулась с машиной той же марки и модели.

Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области, 44-летнего мужчину-водителя на «скорой» доставили в Кирсановскую Центральную районную больницу. Виновница аварии, 39-летняя женщина-водитель, и ее пассажиры - женщина 46-лет и 18-летняя девушка - доставлены в Уваровскую ЦРБ.