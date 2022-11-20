В реке Тамбовской области нашли тело 60-летнего мужчины

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Происшествие на воде случилось в рабочем поселке Инжавино. Сообщение поступило дежурному ГУ МЧС по Тамбовской области 19 ноября в 15.20. Сотрудники полиции извлекли из реки Ворона тело 60-летнего мужчины. Обстоятельства и причины гибели устанавливают специалисты.

Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. ГУ МЧС по Тамбовской области напоминает всем жителям региона: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».