В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Предполагаемого убийцу задержали в Жердевском районе

Рано утром 18 ноября в Москве на Севастопольском проспекте недалеко от метро «Зюзино» нашли тело 29-летней женщины с несколькими ножевыми ранениями. Полицейские занялись поисками преступника и сейчас стало известно, что подозреваемый в этом преступлении задержан. Наряд ДПС остановил машину, принадлежащую возможному убийце в Жердевском районе Тамбовской области, на автомобиль у полицейских имелась ориентировка.

- В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.