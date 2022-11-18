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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 15:17

В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Тело 29-летней жительницы столицы нашли утром 18 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Предполагаемого убийцу задержали в Жердевском районе

Предполагаемого убийцу задержали в Жердевском районе

Рано утром 18 ноября в Москве на Севастопольском проспекте недалеко от метро «Зюзино» нашли тело 29-летней женщины с несколькими ножевыми ранениями. Полицейские занялись поисками преступника и сейчас стало известно, что подозреваемый в этом преступлении задержан. Наряд ДПС остановил машину, принадлежащую возможному убийце в Жердевском районе Тамбовской области, на автомобиль у полицейских имелась ориентировка.

- В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.