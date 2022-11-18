На трассе в Тамбовской области опрокинулась автоцистерна

Водитель большегруза потерял управление Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием автоцистерны произошла 17 ноября в8 часов 40 минут на 112 километре автодороги «Воронеж-Тамбов». 30-летний мужчина, управляя автомобилем «VOLVO FH-ТРАК» в составе с полуприцепом цистерна не справился с управлением, съехал с дороги, после чего большегруз опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.