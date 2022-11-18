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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:29

В Тамбовском районе построят «умную» спортплощадку

На это будет выделено более около 24,6 млн рублей из федерального бюджета
Марина МАКОВЛЕВА
Правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн рублей на возведение "умных" площадок

Правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн рублей на возведение "умных" площадок

В поселке Новая Ляда Тамбовского района планируется построить «умную» спортплощадку. По проекту «Спорт – норма жизни» на ее возведение из федерального бюджета будет выделено около 24,6 млн рублей.

В поселке появятся поля для мини-футбола, баскетбола и тенниса, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, площадка с уличными тренажерами, раздевалки и зрительские трибуны.

А чтобы жителям было удобнее заниматься, на спортплощадке разместят QR-коды, с помощью которых можно будет получить доступ к обучающему видео и выполнять упражнения правильно.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, в настоящее время строительная документация уже прошла государственную экспертизу.

Напомним, что в феврале 2022 года правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн рублей на строительство «умных» спортплощадок.

Фото администрации Тамбовского района