В Тамбовском районе построят «умную» спортплощадку

Правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн рублей на возведение "умных" площадок

В поселке Новая Ляда Тамбовского района планируется построить «умную» спортплощадку. По проекту «Спорт – норма жизни» на ее возведение из федерального бюджета будет выделено около 24,6 млн рублей.

В поселке появятся поля для мини-футбола, баскетбола и тенниса, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, площадка с уличными тренажерами, раздевалки и зрительские трибуны.

А чтобы жителям было удобнее заниматься, на спортплощадке разместят QR-коды, с помощью которых можно будет получить доступ к обучающему видео и выполнять упражнения правильно.

Как рассказали в администрации Тамбовского района, в настоящее время строительная документация уже прошла государственную экспертизу.

Напомним, что в феврале 2022 года правительство РФ выделило Тамбовской области 100 млн рублей на строительство «умных» спортплощадок.

Фото администрации Тамбовского района