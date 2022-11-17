Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 ноября 2022 16:16

В Тамбовской области произошло лобовое столкновение трех машин: погибла женщина и пострадали еще 4 человека

ДТП произошло в Кирсановском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Участниками аварии стали три машины

Участниками аварии стали три машины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла 17 ноября в 14 часов 50 минут на 77 километре автодороги Тамбов-Пенза в Кирсановском районе. По предварительным данным, 54-летний водитель «ВАЗ-2107» при обгоне столкнулся со встречными автомобилями «УАЗ» и «Киа Рио».

- В результате аварии на месте ДТП погибла 47-летняя пассажирка «ВАЗ», - сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. – Еще четыре человека –водитель «ВАЗ», его 45-летний пассажир, 41-летний водитель «УАЗ» и 54-летний водитель иномарки с травмами госпитализированы.

В больнице оказались водители всех трех авто и пассажир отечественной легковушки

В больнице оказались водители всех трех авто и пассажир отечественной легковушки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области