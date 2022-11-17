Бывший сотрудник УФСИН получил 3 года условно за получение взятки и превышение должностных полномочий

В суде вынесли приговора бывшему сотруднику исправительной колонии № 5 регионального УФСИН России, которого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в марте текущего года сотрудник колонии договорился с одним из осужденных, что за денежное вознаграждение будет проносить для него запрещенные предметы – мобильные телефоны. В этом же месяце знакомая осужденного перевела на банковскую карту родственницы фигуранта денежные средства в размере более 170 тысяч рублей. Согласно договоренности часть указанных денежных средств он потратил на приобретение четырех мобильных телефонов, а оставшиеся деньги в размере около 100 тысяч рублей предназначались ему в качестве вознаграждения за оказываемые услуги. Затем он в предметах одежды пронес запрещенные предметы на территорию исправительного учреждения и передал их осужденному. Преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками ОСБ УФСИН России по региону.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.