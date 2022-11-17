В Тамбове посадили 8,5 тысяч деревьев и кустарников

В Тамбове планируют высадить еще 2 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников.

В областном центре в 2022 году посадили более 8,5 тысяч деревьев и кустарников. В том числе приобретено 500 крупномеров. Высокие саженцы с закрытой корневой системой применяются там, где необходимо заменить погибшие ясени, пораженные вредителем - ясеневой узкотелой златкой.

Всего в городе предстоит убрать около 2 тысяч поврежденных деревьев. Так как выращивать ясени в Тамбове теперь нельзя, их место занимают остролистные клены, ивы, пирамидальные тополя, липы, березы, дубы, катальпы, акации, рябины и каштаны.

- Первые 500 ясеней уже удалены, подрядчик ведет корчевание пней. Вырубка поврежденных деревьев продолжится и зимой, - рассказали в администрации города Тамбова. - Активная работа по озеленению города будет продолжаться и в следующем году. Только из собственного питомника в планах высадить 2 тысячи деревьев и 5 тысяч кустарников.

Фото администрации города Тамбова