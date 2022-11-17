Работники украли с сельхозпредприятия 4 тонны зерен кукурузы

В полицию поступила информация о краже кукурузы с территории сельхозпредприятия в поселке Синявка Гавриловском района.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на урожай позарилось по предварительному сговору двое мужчин. 34-летний житель поселка Овсяновская дорога и 22-летний парень из села Булгаково работают на этом же сельхозпредприятии.

Злоумышленники дали признательные показания. Как выяснилось, ночью на машине они вывезли 4 тонны зерен кукурузы, которые планировали продать.

- Похищенное изъято и будет возвращено хозяйству. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - поясняют в УМВД по Тамбовской области.