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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:08

В Тамбовской области под колеса машины попал 8-летний мальчик

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Недалеко от места аварии был пешеходный переход

Недалеко от места аварии был пешеходный переход

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 16 ноября в 13 часа 9 минут в городе Котовске на улице Набережная, д.24. 33-летний водитель «Шевроле Круз» наехал на 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть слева направо относительно движения автомобиля в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате ДТП несовершеннолетнего пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.