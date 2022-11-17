В Тамбовской области увеличили производство мяса

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за январь-сентябрь в регионе увеличилось производство мяса в живом весе.

В крупных, средних и малых сельхозорганизациях Тамбовщины за 9 месяцев произведено 473 тысяч тонн данной продукции, что почти на 6% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Увеличения производства удалось достичь за счет выхода на проектную мощность птицеводческих предприятий Тамбовщины.

Отметим, что в структуре видов произведенного мяса наибольший объем составляет птица – 283 тысячи тонн (108,9 % к уровню 2021 года).

По производству мяса в рейтинге регионов России Тамбовская область занимает 3-е место, а в рейтинге Центрального Федерального округа - 2-е место.

- По итогам 2022 года в регионе планируется произвести 630 тысяч тонн мяса, что превышает прошлогодний уровень, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.