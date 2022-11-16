В Тамбове вырастет стоимость проезда в автобусах

Тарифы в городе не меняли с 2019 года Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С 1 декабря стоимость одной поездки в пассажирском транспорте в Тамбове составит 25 рублей при оплате наличными и 23 рубля при безналичной оплате. Изменение стоимости связано с резким подорожанием запасных частей, ростом расходов на содержание автобусного парка, а также необходимостью замены устаревшего парка автобусов.

Текущий тариф на пассажирские перевозки в городских автобусах и троллейбусах был установлен в августе 2019 года и не менялся 4 года. При этом стоимость топлива, которая является основным ценообразующим фактором при установке тарифа и составляет более 40 процентов себестоимости, выросла на 15 процентов. А с февраля 2022 года подорожали запасные части и шины. Также с 2019 года на 35 процентов вырос уровень минимального размера оплаты труда.

- Предлагаемые тарифы позволят перевозчикам покрывать расходы на эксплуатацию транспорта и компенсировать расходы, связанные с транспортной безопасностью, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Необходимо отметить, что после подорожания стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах останется одной из самых низких в Центральном федеральном округе. Так в Воронеже и Липецке проезд стоит 28 рублей, в Курске – 25.