В Тамбовской области продолжается ремонт моста через реку Пичаевка

Завершились работы на одной из полос движения по мосту через реку Пичаевка на автомобильной дороге Моршанск-Пичаево. Дорожники приступили к ремонту другой стороны проезжей части.

Для обеспечения безопасных условий проезда проектом предусмотрена реверсивная схема организация движения при ремонте моста по одной полосе (с ведением ремонтных работ на смежной половине) с установкой необходимых дорожных знаков и светофорным регулированием.

- Финансирование по контракту составляет более 102 миллиона рублей, -сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сдача объекта запланирована до 1 мая 2023 года. Подрядчик ведет работы опережающими темпами и не собирается делать паузу в зимнее время: ремонт конструкций моста возможен при отрицательных температурах. Таким образом, все работы ведутся в строгом соответствии с технологическими нормами.