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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:44

В Тамбовской области продолжается ремонт моста через реку Пичаевка

Дорожники закончили работы на одной из полос движения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Завершились работы на одной из полос движения по мосту через реку Пичаевка на автомобильной дороге Моршанск-Пичаево. Дорожники приступили к ремонту другой стороны проезжей части.

Для обеспечения безопасных условий проезда проектом предусмотрена реверсивная схема организация движения при ремонте моста по одной полосе (с ведением ремонтных работ на смежной половине) с установкой необходимых дорожных знаков и светофорным регулированием.

- Финансирование по контракту составляет более 102 миллиона рублей, -сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Сдача объекта запланирована до 1 мая 2023 года. Подрядчик ведет работы опережающими темпами и не собирается делать паузу в зимнее время: ремонт конструкций моста возможен при отрицательных температурах. Таким образом, все работы ведутся в строгом соответствии с технологическими нормами.