Дирекцию благоустройства и озеленения Тамбова подрядчик обманул с поставкой скамеек и вазонов

В региональном УФАС рассмотрели обращение муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения». Выяснилось, что в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство в городе Тамбове» 8 июня дирекция заключила контракт на сумму 1 306 800 рублей с индивидуальным предпринимателем. Он должен был поставить 20 скамей с вазонами для размещения их в сквере на ул. Интернациональной. Поставить товар исполнитель контракта должен был до 28 июля, но в эти сроки подрядчик не уложился и на претензии заказчика не отвечал. К 31 октября ситуация никак не изменилась, поэтому МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» приняло решение об одностороннем расторжении контракта и дал исполнителю десятидневный срок для поставки товара. Но и а это реакции е последовало. Сведений об ИП направили в антимонопольный орган для включения в «черный список».

- Комиссия Тамбовского УФАС России проверила факты, указанные в обращении Заказчика, и приняла решение о включении сведений об ИП в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, посчитав его поведение как участника рассматриваемой закупки недобросовестным, - сообщают в региональном УФАС.