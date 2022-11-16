Тамбовчанина приговорили к принудительным работам за долг по алиментам

Прокуратура Пичаевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу местного жителя. Мужчину признали виновным злостной неуплате алиментов.

Суд установил, что неоднократно судимый 35-летний отец двоих детей уже был оштрафован за неуплату алиментов. Но после этого денег на содержание детей давать не начал и работу не искал. За 4 месяца мужчина задолжал более 80 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Пичаевского района, алиментщика приговорили к реальному сроку, но все же заменили приговор на принудительные работы с отбыванием в исправительном центре.