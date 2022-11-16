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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:59

Тамбовчанина приговорили к принудительным работам за долг по алиментам

Мужчина задолжал своим детям более 80 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу местного жителя. Мужчину признали виновным злостной неуплате алиментов.

Суд установил, что неоднократно судимый 35-летний отец двоих детей уже был оштрафован за неуплату алиментов. Но после этого денег на содержание детей давать не начал и работу не искал. За 4 месяца мужчина задолжал более 80 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Пичаевского района, алиментщика приговорили к реальному сроку, но все же заменили приговор на принудительные работы с отбыванием в исправительном центре.