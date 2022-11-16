Суд обязал «Тамбовавтодор» отремонтировать дорогу Тамбов-Шацк

Прокуратура Сосновского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При этом было установлено, что отдельные участки дороги «Тамбов-Шацк»-Сосновка-Староюрьево-Первомайский» не отвечают нормативным требованиям. На дорожном полотне появились выбоины и просадки, завышение и занижение обочин.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административный иск, который был удовлетворен.

Как рассказали в прокуратуре Сосновского района, районный суд обязал ТОГКУ «Тамбовавтодор» отремонтировать дорогу в ближайшие 6 месяцев.