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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:39

Суд обязал «Тамбовавтодор» отремонтировать дорогу Тамбов-Шацк

Отдельные участки трассы не отвечают нормативам
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. При этом было установлено, что отдельные участки дороги «Тамбов-Шацк»-Сосновка-Староюрьево-Первомайский» не отвечают нормативным требованиям. На дорожном полотне появились выбоины и просадки, завышение и занижение обочин.

По результатам проверки прокуратура направила в суд административный иск, который был удовлетворен.

Как рассказали в прокуратуре Сосновского района, районный суд обязал ТОГКУ «Тамбовавтодор» отремонтировать дорогу в ближайшие 6 месяцев.