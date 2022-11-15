В Тамбове проверили качество ремонта дорог

В Тамбове прошли проверки качества ремонта дорог. Сейчас стали известны результаты проб асфальтобетона на ряде улиц, которые привели в порядок в этом году. Процедура лабораторных испытаний проб является обязательной перед окончательной приемкой любой проезжей части. Для этого с помощью специального прибора были взяты образцы дорожного покрытия толщиной в два слоя (выравнивающее и верхнее покрытие) и отправлены на исследование.

В итоге испытания по всем параметрам прошли улицы Интернациональная, Советская, Ореховая, Маратовская, С.Разина, Державинская, Южная, Рахманинова, пл. Ленина, 1-ый и 2-ой Маратовский проезды, подъездные дороги от ул. Куйбышева к ЛДС «Кристалл» и к подразделению УМВД России по городу Тамбову. Специалисты оценивали водонасыщение и плотность уложенного материала.

- В настоящее время в работе находятся пробы со Строительного проезда и улицы Лесной, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Испытания проводит сторонняя аккредитованная организация, с которой у муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» заключен договор.