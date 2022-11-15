Тамбовское химическое предприятие представит свою продукцию на международном форуме

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге проходит самое масштабное мероприятие целлюлозно-бумажной промышленности в России. В рамках форума PulpFor более 90 компаний из России и дружественных стран представят технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний.

Среди участников есть и представители Тамбовщины. АО «Пигмент» - российский производитель химической продукции. Предприятие является единственным в России и СНГ, которое производит органические пигменты, оптические отбеливатели и сульфаминовую кислоту.

Организаторы отмечают, что в нынешних условиях на первое место вышла задача по поиску надежных поставщиков с бесперебойной логистикой и возможностью беспрепятственно получить пост-продажное обслуживание и решения, которые однозначно подойдут под требования как государственных, так и коммерческих структур.

СПРАВКА:

Целлюлозно-бумажная промышленность - важнейшая отрасль лесного комплекса России. В стране насчитывается порядка 180 предприятий, 20 из которых производят примерно 85% всей продукции ЦБП. Объем производства целлюлозы составляет порядка 8,8 млн тонн (8 место в мире).