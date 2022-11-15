В Тамбове уклониста от армии оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Ленинском районном суде Тамбова вынесли приговор в отношении 20-летнего местного жителя, которого признали виновным в преступлении по ч.1 ст.328 УК РФ - уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

31 января 2019 года молодого человека поставили на воинский учет, он прошел медицинскую комиссию, в ходе которой каких-либо заболеваний, препятствующих прохождению военной службы, выявлено не было, ему была присвоена категория годности «Б-3» (годен к военной службе с незначительными ограничениями). Однако умышленно, без уважительных причин 27 мая 2021 года, 30 июня 2022-го и 7 июля 2002 года он не явился по повесткам в военный комиссариат Тамбовского района. Только 19 сентября этого года мужчина явился к следователям и написал явку с повинной о совершенном им преступлении.

- Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в сумме 30 000 рублей в доход государства, - сообщает объединенная пресс-служба судебной систему Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.