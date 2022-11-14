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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 12:59

Тамбовчанина осудили за нападение на полицейского

Мужчину приговорили к условному сроку
Марина МАКОВЛЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Кирсановского района за применение насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что сотрудникам кирсановской полиции в ходе охраны общественного порядка попался на глаза нетрезвый местный житель. Полицейские попытались призвать нарушителя к порядку, но тот оказал неповиновение и напал правоохранителей.

По информации УМВД по Тамбовской области, Кирсановский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.