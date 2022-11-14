Из канализационной трубы на севере Тамбова достали 40 килограммов мусора

Засор возник в трубе диаметром 500 мм

13 и 14 ноября специалисты водоканала устраняли серьёзный засор, который возник у многоэтажки на ул. Магистральной, 15. О случившемся в коммунальную компанию сообщили местные жители, которые увидели, как из земли рядом с их домом вытекают канализационные стоки. Сотрудники водоканала, которые прибыли на ликвидацию аварии, с помощью спецтехники смогли частично спустить из коллектора воду, городские службы, в свою очередь помыли дорогу, на которую вытекало содержимое коллектора. После двух дней работы коммунальщики рассказали, что из трубы диаметром 500 миллиметров они достали около 40 килограммов мусора, основной причиной засора стали попавшие в коллектор тряпки.

Таким образом коллектор вышел из строя из-за неправильная эксплуатация системы водоотведения. Это не первая такая авария в Тамбове.

- Прошлой весной во время аварии на коллекторе по ул. Дегтярёва, 70 специалисты достали из трубы кабель, на который намотались тряпки, - напоминают в пресс-службе РКС-Тамбов. - Чтобы устранить образовавшийся засор, бригаде пришлось проводить земляные работы, и вскрывать трубу. Нынешние работы на севере областного центра удалось провести без такого вскрытия.

Фото РКС-Тамбов