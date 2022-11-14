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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 6:07

В Тамбове будут судить нижегородца, который совершил несколько преступлений

50-летнего мужчину обвиняют в разбое, хулиганстве и попытке завладеть машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего уроженца Нижегородской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По версии следствия, в конце июля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел в кофейню на ул. Мичуринской и навел на сотрудницу незаряженный многозарядный автоматический пневматический пистолет с требованием отдать ему все деньги из кассы и мобильный телефон. Опасаясь за свою жизнь и здоровье сотрудница выбежала из кофейни.

После этого нижегородец вышел на улицу и начал направлять пистолет на случайных прохожих, которые разбежались и спрятались за припаркованные автомобили.

Далее фигурант потребовал от одного из прохожих сесть за руль автомобиля и отвезти его по названному адресу, однако, когда обвиняемый убрал пистолет мужчине удалось отбежать в сторону и спрятаться.

Кроме того, обвиняемый совершил разбойное нападение на несовершеннолетнюю, чтобы похитить ее мобильный телефон, однако девушке удалось убежать. Свою вину житель Нижегородской области признал в полном объеме.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.