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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 12:09

26-летний тамбовчанин может сесть на 6 лет после веселого дня рождения

Молодой человек признался, что украл и прогулял деньги своего отчима
Марина МАКОВЛЕВА

Когда у жителя Сосновского района пропала банковская карта, его подозрение сразу пало на 26-летнего пасынка. У молодого человека не было работы, и он отмечал в тот вечер свой день рождения. Вскоре на телефон мужчины стали приходить сообщения о снятии денег с карты. Таким образом он лишился 72 тысяч рублей.

Потрепавший обратился с заявлением в полицию. Место нахождения пасынка быстро установили, тот признался, что вытащил карту у спящего отчима, уехал в Тамбов, снял и потратил вышеназванную сумму на развлечения.

Следственное подразделение ОМВД России по Сосновскому району возбудило уголовное дело по статье «Кража». Половину похищенных денег молодой человеке вернул, остальное также обещал компенсировать.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в настоящее время уголовное дело направлено в суд Сосновского района. Обвиняемому может грозить штраф по 500 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.