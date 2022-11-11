26-летний тамбовчанин может сесть на 6 лет после веселого дня рождения

Когда у жителя Сосновского района пропала банковская карта, его подозрение сразу пало на 26-летнего пасынка. У молодого человека не было работы, и он отмечал в тот вечер свой день рождения. Вскоре на телефон мужчины стали приходить сообщения о снятии денег с карты. Таким образом он лишился 72 тысяч рублей.

Потрепавший обратился с заявлением в полицию. Место нахождения пасынка быстро установили, тот признался, что вытащил карту у спящего отчима, уехал в Тамбов, снял и потратил вышеназванную сумму на развлечения.

Следственное подразделение ОМВД России по Сосновскому району возбудило уголовное дело по статье «Кража». Половину похищенных денег молодой человеке вернул, остальное также обещал компенсировать.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, в настоящее время уголовное дело направлено в суд Сосновского района. Обвиняемому может грозить штраф по 500 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.