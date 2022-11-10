17-летний тамбовчанин попал под следствие за незаконный оборот наркотиков

В Ленинском МСО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Тамбова, которого подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в октябре молодой человек, выполняя указания неустановленного человека, которые тот направлял в мессенджере, по обозначенным координатам на территории города Тамбова отыскал тайник, откуда забрал сверток с наркотическим средством и расфасовал его в 30 полимерных пакетиков для последующего сбыта. Дальнейшая незаконная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками ОНК УМВД России по городу Тамбову.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.