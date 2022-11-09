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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:31

В Тамбовской области зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя земель

Специалисты рассчитывают ущерб, причиненный окружающей среде
Марина МАКОВЛЕВА

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области сообщило в региональный Россельхознадзор о факте разрушения верхнего плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения.

Специалисты ведомства обследовали земельный участок общей площадью 1636,64 га, расположенный рядом с селом Липовка Рассказовского района, и взяли для исследования образцы почвы.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, сейчас материал направлен на расчет ущерба, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Результаты экспертизы будут направлены в прокуратуру Тамбовской области.