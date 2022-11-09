В Тамбовской области зафиксирован факт уничтожения плодородного слоя земель

Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области сообщило в региональный Россельхознадзор о факте разрушения верхнего плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного назначения.

Специалисты ведомства обследовали земельный участок общей площадью 1636,64 га, расположенный рядом с селом Липовка Рассказовского района, и взяли для исследования образцы почвы.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, сейчас материал направлен на расчет ущерба, причиненного почвам, как объекту окружающей среды. Результаты экспертизы будут направлены в прокуратуру Тамбовской области.