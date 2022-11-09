Тамбовчанина подозревают в убийстве брата

В одном из домов села Бондари было обнаружено тело 53-летнего тамбовчанина с признаками насильственной смерти. Рассказовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Тамбовской области возбудил уголовное дело об убийстве. Подозрение пало на 50-летнего брата погибшего.

По версии следствия, потерпевший приехал в гости к брату. За распитием спиртного между мужчинами произошла ссора. Хозяин дома взялся за нож и нанес брату около 40 ударов в туловище и голову, отчего тот и умер на месте.

Мужчина сам признался в преступлении дочери погибшего. Та обратилась в полицию.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.