Тамбовчанка отдала аферистке 6 тысяч рублей за снятие порчи

Полицейские села Староюрьево выявили факт мошенничества. Жертвой аферы стала 36-летняя женщина. Иногда она помогала 50-летней местной жительнице вещами и продуктами, так как та нуждалась в поддержке. Как-то помощница поделилась с ней своими семейными проблемами, в решении которых женщина пообещала ей посодействовать. За снятие порчи она попросила деньги. В общей сложности мошенница получила 6 тысяч рублей. Ее знакомая в итоге поняла, что стала жертвой аферистки,и обратилась в полицию.

- В отношении жительницы села Староюрьево решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Установлено, что злоумышленница уже попадала в поле зрения сотрудников полиции за кражи.