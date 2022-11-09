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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:35

Тамбовчанке урезали пособие из-за ошибки сотрудника Центра социальных услуг

Тамбовчанке урезали пособие из-за ошибки сотрудника Центра социальных услуг
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Гавриловского района провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась на то, что не в полном объеме получала пособие на ребенка.

Как оказалось, ошибку допустил «Центр социальных услуг для населения Гавриловского района». Сотрудник не указал, что заявительница перестала получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Из-за этого размер дохода женщины формально увеличился, а пособие, соответственно, уменьшилось.

Прокуратура внесла представление руководителю Центра социальных услуг. Там своевременно отреагировали и привлекли сотрудницу к дисциплинарной ответственности.

Как рассказали в прокуратуре Гавриловского района, женщина теперь будет получать пособие в полном объеме.