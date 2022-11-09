В сквере на Киквидзе в Тамбове появился свет

Жители смогут гулять в сквере и по вечерам Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В новом сквере на Киквидзе на западе Тамбова 8 ноября включили фонари. Теперь местные жители могут с комфортом гулять здесь не только днем, но и вечером.

В общей сложности в сквере установлено 37 энергоэффективных светильников. Общая площадь освещаемой территории свыше 5,5 тыс. кв. метров. Новые приборы рассчитаны на экономный расход электричества, что позволит снизить общую нагрузку на городские электросети.

- Строительство самого большого сквера на западе города стало возможным благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды», - напоминает пресс-служба администрации Тамбова. - На месте бывшего заброшенного пустыря появилась просторная зона отдыха. Здесь высадили более 100 деревьев, установили лавочки, обустроили детские и спортивные площадки.