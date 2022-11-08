Тамбовчане получили 1 миллион рублей компенсаций для подключения к газу

В области продолжается реализация областной программы социальной газификации. По ней выполнено полное подключение к газу 2290 домовладений. Шестнадцать человек получили компенсацию расходов по газификации дома. Общая сумма выплат составила 937,7 тысячи рублей.

В регионе действует комплекс мер поддержки — двенадцать категорий заявителей могут получить субсидию на участие в программе догазификации. В зависимости от льготной категории граждан, ее размер колеблется от 60 до 75 тысяч рублей. Мерой социальной поддержки могут воспользоваться более 2 тысяч человек, в том числе ветераны войны, многодетные семьи. На эти цели в бюджете области предусмотрено 124 миллиона рублей. А для удобства граждан прием заявок на заключение договора о подключении домовладений ведется во всех многофункциональных центрах региона.

- По информации управления социальной защиты и семейной политики области, сейчас компенсацию получили пять тружеников тыла, девять многодетных семей, один педагог и один реабилитированный гражданин, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.