Дело бывшего вице-мэра Тамбова Юрия Зарапина передают в суд

Юрия Зарапина и его подельников подозревают в крупном мошенничестве

В Тамбове передают в суд дело теперь уже бывшего руководителя МКУ «Дирекция городских дорог» Юрия Зарапина. Его, напомним, задержали в марте этого года. На тот момент он занимал должность заместителя главы администрации Тамбова. Претензии правоохранителей относятся к месту его предыдущей работы. По данным следствия с июня по октябрь 2018 года и с мая по ноябрь 2020 года руководитель МКУ «Дирекция городских дорог» вместе с генеральным директором одной из строительных организаций и двумя подчиненными работниками совершили хищение материалов, полученных в результате демонтажа существующих конструкций, в том числе дорожного покрытия. Все это совершалось в рамках выполнения работ по муниципальным контрактам. Сумму похищенного муниципального имущества оценили в более, чем 7,2 миллиона рублей. Уголовное дело расследовали в УФСБ России по Тамбовской области, сейчас разбирательство по нему подошло к концу. Все четверо обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

- На сегодняшний день прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере), - сообщают в региональной прокуратуре, - После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.