Экс-начальнику управления здравоохранения Тамбовской области Марине Лапочкиной продлили домашний арест до 13 января

Марина Лапочкина провела под домашним арестом почти 2 месяца

7 ноября в Ленинском районном суде Тамбова продлили срок действия домашнего ареста, под который посадили теперь уже бывшего руководителя управления здравоохранения Тамбовской области Марину Лапочкину.

- Срок действия меры пресечения продлен до 13 января 2023 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области.

Напомним, бывшего руководителя облздрава подозревают во вмешательстве в дело о смертельном ДТП, которое произошло в Мичуринске в 2019 году. Его фигурнатом стал сын известного бизнесмена Кирилл Корнев. Якобы, Лапочкина через подчиненных, посодействовала тому, чтобы результаты экспертизы на состояние опьянения виновника аварии, не показали наличие алкоголя. С точки зрения закона это превышение должностных полномочий.