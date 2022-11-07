В Тамбове призошла авария с участием трех машин

В ДТП пострадали пассажиры машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Массовая авария произошла 6 ноября в 16 часов 50 минут в районе дома №1п по бульвару Энтузиастов города Тамбова. 19-летняя девушка, управляя автомобилем «VOLKSWAGEN Touareg» врезалась в движущуюся впереди «Mazda 3», под управлением 35-летней женщины. От удара автомобиль «Mazda 3» потерял управление и столкнулся с движущимся навстречу «ВАЗ Kalina» под управлением 48-летней женщины.

- В результате аварии в детскую областную больницу доставили 13-летнего пассажира «ВАЗ Kalina», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Госпитализировали также 32-летнего мужчину, который находился в «Mazda 3».