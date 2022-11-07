Благодаря вмешательству прокуратуры в Знаменке стало светлее

Нарушения полностью устранены, свет - есть

Прокуратура Знаменского района отреагировала на обращение местного жителя и проверила исполнение требований федерального законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Так, по закону, организация освещения улиц, дорог, общественных пространств относится к полномочиям органов местного самоуправления. Однако проверка показала, что наружное освещение по улице Железнодорожной и переулку Железнодорожному в Знаменке отсутствует.

Прокуратура внесла в адрес администрации Знаменского района представление об устранении нарушений.

- По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме, организовано освещение переулка и улицы на всем ее протяжении, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в прокуратуре Знаменского района.

Фото прокуратуры Знаменского района