Тамбовчане 52 раза жаловались на шум в этом году

За 9 месяцев этого года в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области поступило 72 обращения от жителей на использование физических факторов, из них на шум - 52 жалобы. Жалобы стали основанием для проведения 8 контрольно-надзорных мероприятий, из которых 5 обращений подтвердились. В результате составили 5 протоколов об административных правонарушениях, объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. В суд был подан 1 иск.

- Основная часть жалоб на неблагоприятные условия проживания, связанные с повышенными уровнями шума, была на источники, расположенные внутри здания (инженерно-технологическое оборудование, сантехническое оборудование), - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.