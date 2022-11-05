В здании правительства Тамбовской области произошел пожар

В здании администрации загорелась кладовка Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

5 ноября в здании правительства Тамбовской области, которое расположено на ул. Интернациональной, 14, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 10 часов 45 минут. К месту ЧП сразу направили 8 отделений пожарно-спасательных частей города Тамбова и 1 единицу специальной техники – автолестницу.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружилось задымление на 5-м этаже, из здания эвакуировали 6 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 10 часов 47 минут возгорание в кладовой администрации на площади 2 квадратных метра ликвидировали. Погибших и пострадавших в происшествии нет.