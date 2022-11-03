В Тамбове стартовало строительство газовой заправки

Строительство второй станции решит проблему с заправкой газового транспорта Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

На территории муниципального предприятия «Тамбовгортранс» (бывшего троллейбусного депо) на улице Чичканова приступили к строительству новой газовой автозаправки. Инвестиционный проект ранее одобрили в правительством области. Администрация города выделила в аренду инвестору земельный участок площадью 510 кв.м. До конца ноября будет установлено необходимое оборудование: контейнеры, колонки, заправочные посты. Параллельно ведутся работы по подведению газовой трубы с дальнейшим присоединением.

- Новая газовая автозаправка, работающая на компримированном природном газе, разгрузит единственную на сегодня в городе станцию подобного рода, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - На территории бывшего троллейбусного депо одновременно смогут заправляться до пяти автобусов. Весь муниципальный транспорт будет переведен на новую заправку.