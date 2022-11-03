В Тамбовском районе при пожаре погиб мужчина

В пожар погиб гость хозяина дома Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводят доследственную проверку по факту гибели 50-летнего мужчины в результате пожара в селе Донское. По предварительным данным, 1 ноября ночью в частном доме, где находились двое мужчин, произошло возгорание. В результате пожара дом частично выгорел изнутри, 57-летнего хозяина дома госпитализировали в больницу, а его гость скончался на месте происшествия.

- По предварительной версии, пожар произошел из-за не потушенной сигареты, точная причина устанавливается, - сообщает СУ СКР по региону. - В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.