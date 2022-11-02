Тамбовчане смогут задать интересующие вопросы по дачной амнистии

7 ноября в 14.00 управление Росреестра по Тамбовской области и Ассоциация юристов России проведут вебинар на тему «Дачная амнистия 2.0». Чтобы стать его участником, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/qPkef97Q5Ub7cm8h7/.

Также информацию о мероприятии можно получить по телефону: +7 (4752) 42-23-62.

На повестке - законодательство, связано с дачной амнистией. В особенности – изменения, которые касаются упрощенного порядка кадастрового учета и регистрации прав на жилые дома, а также земельные участки под ними.

Как сообщили в правительстве Тамбовской области, в качестве эксперта на вебинаре выступит заместитель руководителя Управления Росреестра по Тамбовской области, член Ассоциации юристов России, Светлана Макушкина.