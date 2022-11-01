В Мичуринске планируется заасфальтировать проблемные участки

Всего за год в Мичуринске отремонтировали 30 км дорог и тротуаров

В Мичуринске в ближайшее время планируют провести ямочный ремонт проблемных участков. Асфальтовые заплаты появятся на пересечении улиц Юбилейной и Пономарева, путепроводе через ж/д пути по улице Лаврова, пересечении улиц Елецкой и Пономарева, участке улицы Долевая и улице Карла Маркса в микрорайоне Учхоз Комсомолец.

Как сообщают в администрации города Мичуринска, всего на данные цели направили 157 тысяч рублей.

Кстати, в 2022 году общая площадь ямочного ремонта в городе составила более 6 тысяч кв. м. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. Отремонтировано около 30 км дорог и тротуаров, на эти цели затрачено почти 180 млн рублей.

Фото администрации города Мичуринска