В Тамбове подвели итоги конкурса живописи среди осужденных

Работы осужденных отправят на федеральный этап конкурса

В Тамбове подвели итоги регионального этапа конкурса православной живописи осужденных «Явление». В номинации «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника» победила картина осужденного из исправительной колонии №4, которая называется «Александр Невский». Работа «Путь к храму», которую выполнил осужденный из 1-й колонии стала лучшей в номинации «Купола - как символ православной церкви». В номинации «Религия в жизни осужденных» оценили старания осужденного ЛИУ-7, который изобразил Святого Архиепископу Луку.

Кстати, люди отбывающие наказание, и здесь получают возможность проявить свои способности, причем не только во время проведения конкурсов.

- Для раскрытия тех или иных творческих способностей и даже талантов во всех пенитенциарных учреждениях региона организована кружковая работа, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Заключенные признаются, что творчество позволяет им легче справляться со своим положением, а для некоторых хобби превращается в работу после выхода на волю. Например, бывший заключенный ИК-1 сейчас успешно трудится оформителем Лучшие картины в каждой номинации конкурса направят в ФСИН России на основной этап конкурса.

Реализовать свои способности люди могут и находясь за решеткой

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области