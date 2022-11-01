Генерального директора ООО «Пилот Сервис» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Прокуратура Советского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Пилот Сервис». Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, руководительница компании приняла решение не оплачивать полностью поставленные ресурсы – тепло, горячую воду и электроэнергию. Тем самым она нарушила условия договоров с поставщиками, а также федеральное законодательство. Деньги, полученные за коммунальные услуги от жителей многоквартирных домов, шли на другие цели.

- В результате незаконных действий генерального директора общества поставщикам коммунальных ресурсов был причинен существенный имущественный вред на сумму более 2 млн рублей, - пояснили в прокуратуре Советского района города Тамбова. - Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.