«РЖД» оштарфовали на 80 тысяч рублей за сбитого в Тамбовской области лося

В Мичуринской транспортной прокуратуре провели проверку по факту наезда 18 мая 2019 года на перегоне «Рада- Платоновка» Юго-Восточной железной дороги грузового поезда на самку лося, в результате которого животное погибло. Установлено, что железнодорожники причинили вред животному миру, который обязаны компенсировать. С требованием возместить ущерб транспортная прокуратура обратилась в суд.

- По результатам рассмотрения суд принял решение взыскать с ОАО «Российские железные дороги» в пользу Тамбовской области ущерб в размере 80000 рублей в счет возмещения вреда, причиненного животному миру, - сообщает Мичуринская транспортная прокуратура. – Решение не вступило в законную силу.