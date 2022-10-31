Преподавателя тамбовского колледжа будут судить за служебный подлог

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего преподавателя колледжа. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

По версии следствия, в 2020 году преподаватель колледжа, будучи председателем экзаменационной комиссии и ответственной за проведение занятий в рамках программы Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на обучение 95 человек по специальности «Сварочные технологии», внесла не соответствующие действительности сведения в официальные документы о приеме экзамена у 19 лиц, которые в действительности обучение не проходили и экзамен не сдавали.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.