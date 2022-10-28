На канале «Культура» расскажут о тамбовской Асеевской усадьбе

28 октября в 19 часов на канале «Культура» в передаче «Роман в камне» расскажут об истории Асеевского дома, расположенного в городе Тамбове.

«Роман в камне» - это цикл телефильмов, который рассказывает об архитектурных памятниках мира, обязанных своим появлением красивым историям любви. Замок Пуболь в Испании, Бори в Венгрии, турецкие легенды Древней Анатолии, замок Мусы в Ливане, дворец Альтенау в Австрии, роскошные российские старинные строения — главные герои программы «Роман в камне».

Летом 2022 года съемочная группа ТК «Культура» посетили историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» в городе Тамбове.

Эксперты сферы культуры отмечают, что Асеевский дом хранит старинную, красивую, достойную отдельного фильма, историю любви , которую сегодня расскажут журналисты телеканала «Культура».

- До революции усадьба принадлежала известному фабриканту, меценату и общественному деятелю, почетному гражданину города Тамбова, Михаилу Васильевичу Асееву, 1858 г. р., происходившему из купеческой династии, - напоминает пресс-служба правительства Тамбовской области. - За заслуги перед Отечеством М. В. Асееву было пожаловано потомственное дворянство. Весной 1918 года дом был реквизирован, а семья Асеевых эмигрировала за границу.