Пожилая тамбовчанка попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Пенсионерка оказалась под колесами иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пешеход, произошла 27 октября в 18 часов 13 минут на улице 7 Ноября в районе дома №32 микрорайона Кочетовка города Мичуринска. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «CEVROLET LACETTI» сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи была доставили в городскую больницу имени Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.