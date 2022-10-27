Волонтеры провели субботник на экологической тропе к Святовскому озеру

Собранный мусор отправился на переработку.

Тамбовские волонтеры привели в порядок экологическую тропу к памятнику природы «Святовское озеро» в рамках акции «Вода России». Участники собрали валежник, мусор, сорняки на протяжении всего маршрута, длина которого, к слову, 5 км. Собранный мусор отправлен на переработку.

Ранее на тропе уже были установлены указатели, оборудованы зоны отдыха.

- Планируется, что субботники на экологической тропе к Святовскому озеру продолжатся весной следующего года, - рассказали в правительстве Тамбовской области. - На данной тропе планируется обустроить спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый гость смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом, оздоровиться.

Фото пресс-службы правительства Тамбовской области