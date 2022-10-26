Тамбовчанин получил 8 лет за сбыт наркотиков

Прокуратура Ленинского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего горожанина. Молодой человек обвинялся в совершении 18 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

- Было установлено, что в июне 2022 года фигурант по объявлению в одном из каналов «Телеграм» согласился за вознаграждение распространять наркотические средства на территории города Тамбова, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Через тайник он получил оптовую партию наркотического средства (МДМА) и посредством «закладок» в условленных местах (в свертках от 1,06 до 1,1 граммов) пытался сбыть наркотик приобретателям.

Всего злоумышленник планировал продать 19,36 г вещества, пока не был задержан полицией. Суд приговорил парня к 8 годам строго режима.