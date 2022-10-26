В Тамбове сносят аварийные подстанции

В Тамбове демонтировали аварийное здание в районе дома № 11 по улице Линейной. Опасное само по себе, строение привлекало любителей алкоголя, что внушало опасения окрестным жителям.

По информации администрации города Тамбова, «Дирекция городского хозяйства» планирует демонтировать еще два аварийных здания в центре города – бывшие трансформаторные подстанции.

Также в рамках благоустройства в областном центре начали готовить пляжи к зиме. Отправляют на зимовку лежаки, консервируют спасательный пост. В планах заготовить камыш для реставрации пляжных зонтиков. За зиму все оборудование будет отремонтировано.

Продолжается ремонт контейнерных площадок для сбора мусора. На улице Новикова-Прибоя в районе дома №51 контейнеры оборудуют навесом с боковыми стенами. Сейчас готовится основание для бетонирования. Также здесь будет оборудована площадка для сбора крупногабаритного мусора.