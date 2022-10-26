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НовостиОбщество26 октября 2022 8:58

В Тамбовской области обнаружено и ликвидировано 7 свалок

Уборку пришлось провести пяти районам
Марина МАКОВЛЕВА

Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям направил в прокуратуру Тамбовской области 7 материалов об обнаруженных свалках. Несанкционированное складирование твердых бытовых отходов зафиксировано в Сосновском, Тамбовском, Знаменском, Жердевском и Рассказовском районах. Местные власти отреагировали и ликвидировали свалки.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, Управление проследит за тем, чтобы ООО «Агротехнология» исполнило решение Арбитражного суда и провело в ближайшее время рекультивацию загрязненного земельного участка сельскохозяйственного назначения.